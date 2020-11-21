شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي زد: هنأنا فريقنا رغم خسارته من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد دياب، رئيس نادي زد «نادي مصر سابقًا»، التهنئة لنادي الزمالك على صعوده للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.
وأضاف دياب، خلال تصريحاته لقناة أون تايم، أن لاعبيه أثبتوا أنهم كانوا رجال أمام الزمالك، مشدداً على أنه فخور باللاعبين وجهازهم الفني.
وأضاف دياب أن مجلس الإدارة هنأ لاعبيه عقب المباراة في غرفة خلع الملابس على الأداء الذي ظهروا عليه أمام الزمالك.
ويلعب نادي «زد» الأربعاء المقبل أولى مبارياته في دوري القسم الثاني تحت المسمى الجديد، بعدما استحوذت شركة «زد» للاستثمار الرياضي على «نادي مصر».
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