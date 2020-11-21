شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: مصر شاركت ليفربول وأرسنال نفقات الطائرة الطبية لصلاح والنني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على ما تداول بشأن إصابة محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بفيروس كورونا بسبب إهمال طبي.

وقال الجنايني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قولا واحدا لم يحدث هذا الكلام، بشهادة ليفربول وأرسنال الخطة الطبية للمنتخب نفذت باحترافية، بفضل مجهود وزارتي الصحة والشباب والرياضة».

وأكد الجنايني: «الاتحاد كان يستعد لإرسال اللاعبين في طائرة خاصة، إلا أن ليفربول وأرسنال تواصلا مع الاتحاد واتفقنا على إرسال طائرة مجهزة طبية على أن يتحمل الاتحاد النفقات بالمشاركة مع الناديين».

وأكد أن ليفربول وأرسنال أشادا بجهود مصر في التعامل مع إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا.

وحول حذف اتحاد الكرة لبيان إصابة محمد صلاح بعد نشره قال الجنايني «المنسق الإعلامي للمنتخب نشر الخبر، وتواصلت مع جهاز المنتخب حينها ونشرنا بيان ثاني أعُلن فيه إجراء مسحة ثانية للتأكد، ثم أعلنا إصابة صلاح فور ظهور نتيجة المسحة الثانية».