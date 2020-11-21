شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن حجم إصابة أوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق لشد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مواجهة إف سي مصر في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على إراحة اللاعب وعدم مشاركته في المباراة لعدم تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام المقبلة استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.