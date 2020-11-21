شكرا لقرائتكم خبر عن الضربات تتوالى على «ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادى ريال مدريد الإسبانى، طبيعة الإصابة التى تعرض لها الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع الفريق الملكى. وتعرض راموس للإصابة خلال مواجهة ألمانيا، فى إطار منافسات دورى الأمم الأوروبية، حيث سقط اللاعب على الأرض، واشتكى من آلام عضلية فى الفخذ اليمنى. وقال ريال مدريد فى بيان رسمى «بعد الفحوصات التى أجرتها الخدمات الطبية فى النادى لسيرجيو راموس، تم تشخيص إصابته فى العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى».

وأتم البيان «نحن فى انتظار باقى التطورات بخصوص حالة راموس». ووفقًا لشبكة «ديفينسا سنترال»، فإن مدة غياب راموس عن المباريات تقترب من أسبوعين.

وأشارت إلى أن اللاعب الإسبانى من المقرر أن يغيب عن مواجهات ريال مدريد ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس فى الليجا، بالإضافة إلى لقاء إنتر ميلان فى دورى أبطال أوروبا.

وأوضح أن عودة راموس ستكون ضد شاختار فى دورى أبطال أوروبا، مطلع الشهر المقبل. ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، السبت المقبل، فى الجولة العاشرة من عمر الدورى الإسبانى. فى سياق آخر، قال كارلو أنشيلوتى، مدرب إيفرتون، إن فريقه لا يفكر فى تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية القادمة، مشدداً على أن تركيزه منصب على المباريات المقبلة فى الدورى الإنجليزى.

وارتبط إيفرتون بالتعاقد مع إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، فى ظل التهميش الذى يتعرض له اللاعب تحت قيادة زين الدين زيدان، ما دفعه للتفكير فى مغادرة أسوار سانتياجو برنابيو وخوض تجربة جديدة. ويُعد إيفرتون من أبرز الأندية التى تُعيد إحياء لاعبى ريال مدريد وبرشلونة كروياً، ففى المواسم السابقة، تعاقد النادى الإنجليزى مع خاميس رودريجيز وأندريه جوميز ولوكاس دينى وييرى مينا وكلها عناصر تقدم مستويات طيبة مع أزرق الميرسيسايد.

وقال المدرب الإيطالى فى تصريحات صحفية اليوم: «ليس صحيحاً أننا نسعى وراء التعاقد مع إيسكو، لم نبدأ بعد بالتفكير بمتطلبات الفريق لسوق الانتقالات، لذا فإن هذه التعليقات هى مجرد شائعات». وحول خاميس رودريجيز، قال أنشيلوتى: «لقد واجه صعوبة مع بايرن ميونخ وريال مدريد، لأنّ هناك منافسة أكثر وقد لا يلعب بسبب ذلك أحياناً، أعتقد أنه بالنسبة له اللعب أهم من التدريب، هو بإمكانه إظهار قدراته البدنية لو لعب بشكل أكبر».