شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى بعد الفوز على نادي مصر: لاعبو الزمالك رجال المهام الصعبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي للزمالك، على فوز فريق الكرة الأول على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف قائلاً: «لاعبو الزمالك دائمًا رجالة».
وقال أحمد مرتضى إن الهدف القاتل لأسامة فيصل يؤكد أن لاعبي الأبيض رجال المهام الصعبة، ودائمًا ما يظهر معدنهم في الأوقات الصعبة.
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الوضع في مصر
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اصابات
112,318
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تعافي
101,685
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وفيات
6,521
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