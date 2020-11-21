شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى بعد الفوز على نادي مصر: لاعبو الزمالك رجال المهام الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي للزمالك، على فوز فريق الكرة الأول على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف قائلاً: «لاعبو الزمالك دائمًا رجالة».

وقال أحمد مرتضى إن الهدف القاتل لأسامة فيصل يؤكد أن لاعبي الأبيض رجال المهام الصعبة، ودائمًا ما يظهر معدنهم في الأوقات الصعبة.