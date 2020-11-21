شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: مستعد لتحمل مسؤولية أي خطأ يحدث داخل اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه تولى مسؤولية اتحاد كرة القدم بتكليف ودون تعصب لأي فريق مصري، مؤكدًا استعداده لتحمل مسؤولية أي خطأ في اتحاد الكرة.

وتابع «الجنايني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «لآخر يوم في عملى في اتحاد الكرة مش هعمل غير الأصول»، مؤكدًا «لم تهتز لي شعرة رغم كل ما يقال».

وأردف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، «لو عاد بي الزمن مش هعمل غير اللي أنا عملته»، موضحا أنه «لا يجامل احدا في عمله ويتعامل بحيادية».