شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: «كاف» لا يمانع وجود جمهور في قمة نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا حدث رياضي كبير بين قطبي الكرة المصرية، مؤكدًا أن جماهيرية الناديين أعطت للمبارة أهمية كبيرة.

وتابع «الجنايني» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن نكون سعداء وفخورون بسبب وجود ثلاثة من الفرق المصرية في أكبر بطولتين في القارة الأفريقية.

وأردف: «لأول مرة أسمع عن تأجيل مبارة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه لا يوجد أي تطور في أزمة كورونا».

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن هناك محاولات لحضور ولو جزء بسيط من الجمهور لمباراتي الأهلي والزمالك، وستكون تجربة رائدة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا سيكون باحتياطات طبية منها إجراء مسحة البي سي أر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يمانع وجود جمهور في مباراة القمة.