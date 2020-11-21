شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشاركان في مباراة استعراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم مراسم القرعة الخاصة بدوري الوزارات بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية؛ عبدالحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ومعتصم سالم وأسامة عبدالكريم، والسادة الحكام أمينعمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش.

وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوي العاملة والسياحة والخارجية ،وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والإتصالات.

وفي المجموعة الثالثة جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية، بينما جاءت المجموعة الرابعةوالأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية.

وعلى هامش الحفل؛ أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ونجوم كرة القدم حضور الحفل.

تخلل حفل الافتتاح، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال.