شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد افتتاح دوري الوزارات الأول تحت شعار «مصر أولاً.. لا للتعصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ افتتاح دوري الوزارات الأول في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضيةالمختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار «مصر أولا.. لا للتعصب».

وأبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الأول للوزارات، متمنياً أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلي المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيًا مع مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب».

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومي، وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويقام الدوري في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارةالشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .