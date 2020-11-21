شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية في «التتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية مساء اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، ‏بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبوقير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ‏نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول في معسكر ابتداء من غدٍ، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏