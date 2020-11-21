الأهلي يخوض تدريبات مسائية استعدادًا لمواجهة الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه مساء غدٍ على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقب نهاية المران يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق، وفقًا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.
ويُجري لاعبو الأهلي مسحة طبية مساء اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبوقير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، وتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن الثلاثي على لطفي ومحمد هاني وجونيور أجايي، سوف ينتظمون في مران الفريق الجماعي بشكل تدريجي، ابتداء من غدٍ، بعد الاطمئنان على حالتهم والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.
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