شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض تدريبات مسائية استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه مساء غدٍ على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

‏وعقب نهاية المران يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق، وفقًا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة.‏

ويُجري لاعبو الأهلي مسحة طبية مساء اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة من ‏الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبوقير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت ‏بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، وتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن الثلاثي على لطفي ومحمد هاني وجونيور أجايي، سوف ‏ينتظمون في مران الفريق الجماعي بشكل تدريجي، ابتداء من غدٍ، بعد الاطمئنان على حالتهم ‏والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏