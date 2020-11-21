شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: كورونا تعوق استعدادنا الأمثل للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للمونديال، أن هناك صعوبات كبيرة في إعداد منتخبنا بالشكل الأمثل بسبب عدم توافر الاحتكاك القوى بمنتخبات عالمية، على غرار ما تم قبل مونديال ألمانيا والدنمارك، فيما واجه منتخبنا قبل بطولة أفريقيا التي فاز بها الفراعنة أفضل المنتخبات ولعب ضد السويد ومقدونيا وصربيا والبرتغالى والبحرين.

وقال نصر: «فى ظل كورونا وبعدما توالت الاعتذارات الدولية عن خوض مباريات من المنتخبات، وآخرها اليونان والأرجنتين والبرازيل، هناك صعوبة أيضاً في السفر إلى أوروبا وخوض معسكرات ومباريات ودية قوية بسبب الإجراءات الاحترازية والعقبات التي تواجه الجميع في السفر، بعد وضع دول العالم محاذير شديدة بين حدودها لتقليص تفشى الوباء ومحاولة محاصرته».

وأضاف نصر أنه عرض الأمر على الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، من أجل المساعدة في سفر منتخبنا لخوض فترة إعداد خارجية قبل المونديال، وأكد أن الوزير لا يدخر وسعاً من أجل المساعدة لتحقيق أفضل استعداد للمونديال، ويوميا يذلل عشرات المصاعب من طريق كرة اليد المصرية حرصا على ظهور الفراعنة بأفضل شكل، بالإضافة إلى مجهوده الكبير في ملف الاستعداد والتجهيز للمونديال بشكل عام.

وأوضح نصر أن اتحاد كرة اليد لا يهدأ ويعشق التحديات ويسعى بكل قوة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الاجتماعات والمشاورات التي يشارك فيها الخواجه الإسبانى جارسيا مدرب المنتخب وأفضل مدرب في أوروبا لا تنقطع من أجل الوصول إلى افضل الحلول البديلة.