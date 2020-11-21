شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق السباحة بنادى 6 أكتوبر بـ «ستار 1 و2» لعام 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت لجنة الاتحاد المصرى للسباحة، بفريق نادى 6 أكتوبر للسباحة تجهيزي سباحة مواليد عام 2011 بعد حصوله على ستار 1 وستار 2 لعام 2020. الفريق بقيادة كابتن محمود عبدالرازق، ومعاون الفريق كابتن إيهاب، وكابتن أحمد، وكابتن مصطفى، وكابتن راندا، تحت إشراف المدير الفني دكتور أحمد هاشم. [image:2:center] الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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