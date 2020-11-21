فوز مثير من الزمالك على نادي مصر في بطولة الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

تخطى فريق الزمالك عقبة منافسه زد إف سي (نادي مصر سابقاً) بعد فوز مثير بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت باستاد السويس الجديد في ختام دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



سجل عبد الرحمن جندية هدف فوز فريقه في الدقيقة 85 من تصويبة أرضية سكنت شباك الحارس محمود عبد الرحيم جنش ، ولعب الزمالك منقوصاً بعد طرد لاعبه إمام عاشور في الدقيقة 59.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق البديل اسامة فيصل ثم سجل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 115 بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافي وتعرض حسني زكي لاعب زد للطرد.

وضرب الزمالك حامل اللقب بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو موعداً مع طلائع الجيش في نصف النهائي يوم 1 ديسمبرالمقبل. المباراة اتسمت بالإثارة التحكيمية بعد قرارات محمود عاشور حكم اللقاء بإلغاء ضربة جزاء وهدفين للزمالك وإشهار البطاقة الحمراء مرتين بخلاف الندية بين الفريقين على مدار 120 دقيقة.