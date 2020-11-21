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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: لا نقاتل من أجل اللقب وسأشاهد أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وأنام كالملاك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
أكد مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو أن فريقه لا يقاتل من أجل اللقب بل يكافح للفوز في كل مباراة وذلك بعد تصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بعد الفوز 2-0 على مانشستر سيتي.
وصرح مورينيو عقب اللقاء: "إنه شعور جيد أن نكون في الصدارة، ولكن ربما غداً نكون في المركز الثاني مرة أخرى، لن تكون تلك مشكلة بالنسبة لي، أنا سعيد بالتطور".
وأضاف: "لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي إلى هنا وبعد موسم واحد نقاتل من أجل اللقب، نحن لا نقاتل من أجل اللقب، نحن نكافح فقط للفوز في كل مباراة، لكننا سنخسر المباريات وسنتعادل".
وتابع: "ورغم ذلك فإن العشاء الليلة سيكون لطيفاً ومريحاً، وسأشاهد أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وأنام مثل الملاك!".
وختم مورينيو: "لا مشكلة إذا فاز ليستر سيتي غداً ونكون في المركز الثاني مرة أخرى".
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