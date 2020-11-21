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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باركر: مقارنة غريليش بـ غاسكوين أمر سخيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
أشار اللاعب السابق بول باركر إلى أن مقارنة لاعب أستون فيلا جاك غريليش باللاعب السابق بول غاسكوين هي مقارنة سخيفة وغير صحيحة.
وقال باركر: "كدولة، أنشأنا فكرة أن جاك غريليش سيكون أعظم لاعب إنكليزي على الإطلاق. من أين أتى ذلك؟ إنه أمر سخيف للغاية. أنا فقط لا أفهم الضجة حوله لأكون صادقًا تمامًا. ثم هناك أشخاص قالو أنه يذكرهم بـ بول غاسكوين".
وأضاف: "الجميع يقول إنه يتعرض للعرقلة طوال الوقت، لكن ما هو الخطأ وما هو ليس خطأ؟ الخطأ الآن هو فقط عندما يلمسك شخص ما ويلقي بك على الأرض. تسع مرات من أصل عشرة لم تعد أخطاء".
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