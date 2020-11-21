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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يتصدر جدول الترتيب للمرة الأولى منذ 2014 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
تصدر نادي توتنهام ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه الثمين على ضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وإرتقى توتنهام إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 6 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أنها المرة الأولى التي ينهي فيها السبيرز اليوم في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، منذ آب العام 2014.
وأضافت أنها المرة الأولى التي يتصدر فيها توتنهام جدول الدوري، بعد خوض 9 مباريات على الأقل، منذ كانون الثاني في العام 1985.
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