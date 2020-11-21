- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغا: اشبيلية يعمق جراح سيلتا فيغو في مباراة ال 6 اهداف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
عمق نادي اشبيلية من جراح نادي سيلتا فيغو والحق به خسارة جديدة وبنتيجة 4 - 2 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 10 من البطولة المحلية.
سيلتا فيغو لم يقدم لقاءا سيئا وهو تقدم في النتيجة 2 - 1 الا ان ابطال الدوري الاوروبي الموسم الماضي عرفوا كيف يستغلوا خبرتهم للعودة وحسم النقاط الثلاث في وقت متاخر من المواجهة.
وافتتح جول كوندي التسجيل د 6 وعادل اسباس مباشرة د 10 قبل ان يضيف نوليتو الهدف الثاني د 36 وقبل ان ينتهي الشوط عادل النصيري الامور 2 - 2.
في الشوط الثاني انتظر الفريق الاندلسي د 85 ليضيف الهدف الثالث عبر اسكوديرو وياتي الدور على مينر الحدادي د 87 ليضيف الهدف الرابع ويمنح فريقه الانتصار ويرفعه الى المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما بقي فيغو في المركز قبل الاخير ب 7 نقاط فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الليغا: اشبيلية يعمق جراح سيلتا فيغو في مباراة ال 6 اهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.