الليغا: اشبيلية يعمق جراح سيلتا فيغو في مباراة ال 6 اهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020

عمق نادي ​اشبيلية​ من جراح نادي ​سيلتا فيغو​ والحق به خسارة جديدة وبنتيجة 4 - 2 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 10 من البطولة المحلية.



سيلتا فيغو لم يقدم لقاءا سيئا وهو تقدم في النتيجة 2 - 1 الا ان ابطال الدوري الاوروبي الموسم الماضي عرفوا كيف يستغلوا خبرتهم للعودة وحسم النقاط الثلاث في وقت متاخر من المواجهة.

وافتتح جول كوندي التسجيل د 6 وعادل اسباس مباشرة د 10 قبل ان يضيف نوليتو الهدف الثاني د 36 وقبل ان ينتهي الشوط عادل النصيري الامور 2 - 2.

في الشوط الثاني انتظر الفريق الاندلسي د 85 ليضيف الهدف الثالث عبر اسكوديرو وياتي الدور على مينر الحدادي د 87 ليضيف الهدف الرابع ويمنح فريقه الانتصار ويرفعه الى المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما بقي فيغو في المركز قبل الاخير ب 7 نقاط فقط.