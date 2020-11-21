قبضة مضر تتحكم بصدارة الممتاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق كرة اليد بنادي مضر بصدارة بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز عقب ختام الجولة الرابعة التي شهدت تفوقه على الخليج 26-24 في أقوى لقاءات هذه الجولة، ليحصد النقطة الثامنة في سلم الترتيب، بينما أبقى الخليج على نقاطه الأربع في المركز الخامس. كما حقق النور فوزا سهلا على الصفا 39-33 ليحافظ على مركزه الثاني برصيد 7 نقاط، وبقي الصفا في المركز الثامن برصيد 3 نقاط. وفاز الوحدة على المحيط 29 -24 ليتمسك بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، ولديه لقاء مؤجل، فيما أبقى المحيط على مركزه السابع برصيد 3 نقاط. وفاز الوحدة على المحيط 29 -24 ليتمسك بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، ولديه لقاء مؤجل، فيما أبقى المحيط على مركزه السابع برصيد 3 نقاط. وثبت الأهلي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط عقب فوزه على الروضة 33- 28. وقفز الزلفي للمركز السادس برصيد 4 نقاط عقب فوزه على متذيل الترتيب فريق هجر27-23. ولا يملك هجر أي رصيد من النقاط، وحقق السلام فوزا سهلا على الترجي 21-16 ليصل إلى النقطة الثالثة، بينما تجمد رصيد الترجي عند نقطتين في المركز العاشر.

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