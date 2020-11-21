هالاند.. الفتى الذهبي لعام 2020

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وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاما) في هذا الاختيار على منافسه لاعب برشلونة الإسباني انسو فاتي الذي جاء في المركز الثاني وحل ثالثا لاعب بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز.وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.
يشار إلى أن هالاند هو أول نرويجي وأول أسكندنافي يفوز بالجائزة.
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