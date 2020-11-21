شكرا لقرائتكم خبر هالاند.. الفتى الذهبي لعام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية الرياضية مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أرلينج هالاند للفوز بجائزة (الفتى الذهبي)، ليكون أفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عاما في 2020.

وتقدم اللاعب النرويجي (20 عاما) في هذا الاختيار على منافسه لاعب برشلونة الإسباني انسو فاتي الذي جاء في المركز الثاني وحل ثالثا لاعب بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز.

وتمنح الصحيفة هذه الجائزة منذ عام 2013، ويشارك في التصويت صحفيون من كل أنحاء أوروبا.

يشار إلى أن هالاند هو أول نرويجي وأول أسكندنافي يفوز بالجائزة.