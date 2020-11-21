حجازي وروما يتقدمان النمور لمواجهة الفيصلي

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وكان الفريق قد أجرى حصته التدريبية مساء في مقر النادي، ثم أجرى اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للتأكد من سلامة البعثة قبل المغادرة وإقامة اللقاء.وحرص المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على تجهيز حجازي ورمارينهو بعد عزلهما لمدة يومين دون التواجد في التدريبات أو الخروج من منزليهما لكونهما كانا خارج المملكة.
بدورها رصدت إدارة النادي مبالغا للاعبين على أن يتسلموه في حال الفوز على الفيصلي.
من جهة أخرى، وصف المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش نفسه بالمحترف الأجنبي الأفضل في الدوري السعودي، أما على المستوى المحلي، فقال «إن زميله فهد المولد هو الأفضل».
جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج (الدوري مع وليد)، حيث أجاب على سؤال عن أفضل لاعب محلي وأجنبي في الدوري، قائلا «فهد المولد هو أفضل لاعب محلي، واللاعب الأجنبي الأفضل هو أنا.. سهلة جدا».
وأضاف «لا أحب الحديث عن المدرب، ولكل مدرب طريقته الخاصة، وعلى اللاعب ترجمة هذه الأفكار في الميدان، أحيانا تنجح وأحيانا لا تنجح، وأفضل مدرب هو صاحب الإحصائيات والأرقام الأفضل».
وأشار إلى أن فترة إيقاف المولد لمدة موسم وإعارة غاري رودريقيز في الموسم الماضي من الفترات الصعبة على الاتحاد لأهميتهما، كما أن الفريق كان بدون هوية إبان تولي التشيلي لويس سييرا المهام الفنية.
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