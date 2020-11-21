تهيئة كامل دفاع النصر لسد الغياب أمام الهلال

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وعلى الصعيد نفسه، أجرى جميع لاعبي الفريق أمس مسحة طبية سبقت بداية التدريبات، حيث شملت المسحة جميع اللاعبين بما فيهم المصابين، وأبرزهم مايكون.واعتمد فيتوريا كثيرا على تجهيز عبدالإله العمري وعلي لاجامي خلال الحصتين التدريبيتين الماضيتين، فيما ناقش مع بقية اللاعبين أبرز مكامن الخطورة لدى فريق الهلال.
ودخل البرازيلي بيتروس ماتيوس خيارات فيتوريا بعد مشاركته في التدريبات عقب شفائه تماما من الإصابة بفيروس كورونا.
على صعيد آخر عاد المشرف العام على الفريق الأول، عبدالرحمن الحلافي، إلى مقر النادي بعد انقطاعه الأسبوع الماضي وغيابه عن حفل تدشين ملعب مرسول بارك بسبب ظروفه العائلية، وفور عودته حث اللاعبين على مضاعفة الجهد وإسعاد جماهير الفريق بتحقيق الفوز في ديربي الغد، قبل إعادة اللقاء مجددا السبت المقبل، ولكن هذه المرة ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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