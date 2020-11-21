شكرا لقرائتكم أشرف صبحى عن محمد صلاح: كلنا معرضون للإصابة بكورونا ونتابع حالته باستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إصابة النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بفيرس كورونا، وهل تعرض للإصابة خلال حضوره فرح شقيقه أم إنه حضر إلى مصر مصابًا، قائلاً: "أيًا كانت الأسباب فان كل شخص في العالم معرض للإصابة بالفيرس، لأنه فيرس في الهواء ووارد الإصابة به في اى وقت واى مكان، ولازم بعد الإصابة يكون في متابعة، لكن الحمد لله اننا استوعبنا الموقف".

أضاف وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى": "تابعنا حالة محمد صلاح ومحمد الننى مع اتحاد الكرة ووزارة الصحة وكل الشكر والتقدير لوزارة الصحة على دقة المتابعة في كل الأحوال، والإجراءات الاحترازية هي التى ساهمت في التعرف على كل حاجة في نجومنا".

وأشارت تقارير صحفية، إلى عقوبة منتظرة على الدولى المصري محمد صلاح من إدارة نادى ليفربول، بعد اختراق قواعد التباعد الإجتماعى، في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذى كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدولى المصري محمد صلاح، قد حضر إلى القاهرة للإنضمام إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وقبل التوجه إلى معسكر الفراعنة حضر زفاف شقيقه برفقة محمد الننى نجم أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه، ثم يتم ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها قبل بدء التدريبات مع المنتخب الوطني.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"المقربة من النادى، على لسان الألماني يورجن كلوب، إن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادى، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات شديدة بعد حضور حفل زفاف شقيقه بدون الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، قد علق على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً ""سيعود محمد صلاح، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام فى الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام ".

وتأتى إصابة المصري محمد صلاح، لتزيد من أوجاع ليفربول، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الريدز حالياً وهم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، غداً الأحد، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".