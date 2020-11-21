شكرا لقرائتكم حمادة عبداللطيف: فوز الزمالك على نادي مصر ولادة قيصرية وأسامة فيصل المنقذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، فوز الزمالك على نادى مصر اليوم فى ربع نهائى كأس مصر، بالولادة القيصرية لصعوبتها وتعادل الزمالك فى 3 مرات هذا الموسم مع نادى مصر.

وأضاف الأستوديو التحليلي لقناة الزمالك الخاص بمباراة الزمالك ونادى مصر فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر، أن هدف كاسونجو صعب تقديره والهدف الاسمى من المباراة المكسب بلا إصابات قائلا الحمد لله مفيش اصابات.

وتابع عبد اللطيف حديثه قائلا: أسامة فيصل كان خارج قائمة الفريق ودخل قدرا إلا أنه العضو المنتدب لتسجيل الأهداف بدلا من مصطفى محمد، مضيفا باتشيكو أراح 5 لاعبين من الأساسيين إلا أن الزمالك ظهر بلا هوية لغياب طارق حامد وفرجانى ساسي من بداية المباراة.

وواصل: باتشكيو أجري تغيرات هامة بنزول زيزو وطارق حامد والمنقذ أسامة فيصل ومحمد عبد السلام، مؤكدا أن شيكابالا أدى مباراة قوية ومن أحسن مبارياته إلا أنه لا بد أن يلعب مع الفريق مكتمل بكل نجومه ليظهر قدراته، مضيفا كنت أتمنى الدفع بالناشئين من بداية المباراة مثل أسامة فيصل وسيف جعفر، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا وشاسعا بين الأساسيين وبدلاء الزمالك.