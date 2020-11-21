شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: حتى الآن لا يوجد قرار بحضور الجماهير فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن حتى الوقت الحالى لا يوجد قرار بحضور الجماهير مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" أن الجزء الخاص بحضور الجماهير أمر يخص الاتحاد الأفريقى "الكاف" مع الاتحاد المصرى، مع مراعاة الظروف، وحتى الأن لا يوجد قرار بحضور الجماهير.

أضاف أشرف صبحى: "إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم مصر، جزء الجماهير يخص الاتحاد الأفريقى والمصرى، وحتى الأن لا حضور للجماهير، الأهلى والزمالك يمثلون القاعدة الجماهيرة الكبيرة، وإن شاء الله يبقى يوم رياضى يليق بالرياضة المصرية، ورسالتنا للجماهير أن مصر أولاً".

وعن إمكانية تأجيل المباراة لأى ظرف، أكد وزير الشباب والرياضة إنه لا يوجد أى إشعار لتأجيل المباراة، أو أى حدث رياضى فى الفترة المقبلة.