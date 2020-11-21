شكرا لقرائتكم الزمالك يحقق رقما قياسيا جديدا في الكرة المصرية بعد الفوز على نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الزمالك ضد نظيره نادي مصر في المباراة التي جمعتهما اليوم في ربع نهائي كأس مصر ليحقق رقم قياسي جديد لم يستطع أي فريق في الكرة المصرية تحقيقه من قبل بعد بلوغه نصف نهائي المسابقة الشهيرة للموسم الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في المسابقة بدور نصف النهائي بعدما استطاع الفوز اليوم على نادي مصر ليواصل حفاظه على لقبه المفضل في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية حيث استطاع أن يسجل 6 ألقاب من أصل 7 ماضية.

وتأهل الزمالك من ربع النهائي إلى نصف نهائي كأس مصر للمرة الـ12 على التوالي في واقعة تجعله يحقق رقم قياسي جديد في الكرة المصرية بصفتها أحد أقطابها.

وحقق فريق الزمالك فوزاً صعباً على نظيره نادي مصر، (2-1)، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

سجل الهدف الأول نادي مصر في الدقيقة 85 عن طريق عبد الرحمن جمال، ثم أدرك التعادل أسامة فيصل في الدقيقة 96، ثم تقدم أحمد سيد "زيزو" لـ"الأبيض" مجدداً بعد نجاحه في تسجيل ضربة الجزاء في الوقت الإضافي الثاني في الدقيقة 116.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ارتفعت حالة الشغف بسببها في الشارع المصري والعربي نتيجة مواجهة ندية مواجهات القطبين تاريخياً.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 1 ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباريات نصف نهائي كأس مصر، حيث ستُقام مباراة نصف نهائي كأس مصر الأولى، بين الزمالك فى 1لمواجهة طلائع الجيش على استاد "الجيش ببرج العرب" في الإسكندرية، في تمام الخامسة مساءً.