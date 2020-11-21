شكرا لقرائتكم عبد الرحمن جمال يفاجئ الزمالك بهدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 86 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عبد الرحمن جمال هدف التقدم لنادى مصر فى شباك الزمالك بالدقيقة 86، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار مباريات ربع نهائى كأس مصر.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، التشكيل الأساسى لمواجهة نادى مصر، في المباراة التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات فى عدد من المراكز.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وأوناجم.

خط الهجوم: كاسونجو.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.