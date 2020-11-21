شكرا لقرائتكم الأهلى يجرى مسحة كورونا اليوم استعدادا لمعسكر نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادى بالجزيرة، ‏بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت على استاد برج ‏العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى ‏نصف نهائى بطولة كأس مصر.‏

وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول فى معسكر ابتداء من غدٍ، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التى تقام يوم 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة فى نهائى ‏دورى أبطال إفريقيا.‏

ويحرص الأهلى على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبى قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

هذا وقد سجل وليد سليمان هدفى الأهلى فى شباك أبو قير للأسمدة فى الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.

وكان الأهلى قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏