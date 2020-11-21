الأهلى يجرى مسحة كورونا اليوم استعدادا لمعسكر نهائي أفريقيا

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جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادى بالجزيرة، بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول فى معسكر ابتداء من غدٍ، استعدادًا لمواجهة الزمالك، التى تقام يوم 27 نوفمبر الجارى على استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
ويحرص الأهلى على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبى قبل المباريات الرسمية.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
هذا وقد سجل وليد سليمان هدفى الأهلى فى شباك أبو قير للأسمدة فى الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.
وكان الأهلى قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - عربى بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدى فتحى - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكرى وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدى أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
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