شكرا لقرائتكم دوليو بيراميدز يشاركون في مران السماوى استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك لاعبو بيراميدز الدوليون فى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطنى الأول وخوض مباراتى توجو فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا، وذلك بعد الانضمام صباحا لمعسكر الفريق المقام بأحد فنادق القاهرة.

وحصل الفريق على راحة سلبية بالأمس الجمعة من معسكره المقام بالقاهرة قبل العودة لاستئناف التدريبات بمشاركة الدوليين، عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد توفيق تحت قيادة المدير الفنى الأرجنتينى أروابارينا، على أن ينضم على جبر للمعسكر خلال ساعات.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز عن أن صفقة أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروى الأول بالأهلى باتت مهددة بعد دخول إدارة النادى فى مفاوضات لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولى الكرة فى الفريق العرض الذى تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمى لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوى تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفى الحالي.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخرى فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دورى أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجارى أمام غريمه التقليدى الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

من جهته رحب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالى بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفى ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالى باتشيكو فى المباريات المقبلة.

وبالتالى فإن الخروج على سبيل الاعارة لاكتساب خبرات إضافية من خلال حجز مكان اساسى فى تشكيل الأندية الأخرى هو الحل الأمثل والقائم حاليا.