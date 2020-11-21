شكرا لقرائتكم التعادل ينهى الوقت الأصلى بين الزمالك ونادي مصر.. الوقت الإضافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الزمالك ونادى مصر، فى وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ستاد السويس الجديد، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وتقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وتعادل أسامة فيصل للزمالك فى الدقيقة 96.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون:"محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وكاسونجو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل نادى مصر المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"وليد توفيق فى حراسة المرمى، إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع، كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط، عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم".

الشوط الأول

وشهدت أول ربع ساعة هجوم من جانب الزمالك، ونجح كاسونجو فى إحراز هدفا للفريق الأبيض من تمريرة رائعة من إمام عاشور إلا أن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم الكونغولى ليحتكم الحكم محمود عاشور إلى تقنية الفيديو وقام بتأييد إلغاء الهدف ليستمر التعادل السلبى بين الفريقان وسط محاولات بيضاء لتسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات الزمالك وفى الدقيقة 26، أشار الحكم محمود عاشور بوجود ركلة جزاء للزمالك أمام نادى مصر إلا إنه تراجع فى قراره بسبب وجود حالة تسلل أيضا على كاسونجو ليستمر التعادل السلبى وسط محاولة وحيدة لنادى مصر عن طريق تسديدة لأحمد عادل لاعب الفريق المنضم إليه حديثا، وفى الدقيقة 31، أشهر الحكم محمود عاشور، إنذار أصفر لمحمود علاء، مدافع الزمالك، بسبب تدخله مع رضا الويشى.

وواصل كاسونجو محاولاته بعد تعليمات من جهاز الزمالك بتفادى التسلل الذى وقع به أكثر من مرة، ولكن جاءت محاولاته هذه المرة من عرضية من شيكابالا ارتقى لها المهاجم الكونغولى برأسية غير متقنة مرت دون خطورة على الحارس وليد توفيق وسط محاولات بيضاء بعد ذلك عن طريق التسديد حيث سدد شيكابالا ثم سدد مصطفى محمد كرة أخرى جاءت أعلى من مرمى نادى مصر وواصل الزمالك محاولاته فى الوقت بدل الضائع لكن دون جدوى.

الشوط الثانى

وفى الشوط الثانى، واصل الزمالك محاولاته مع تحركات كاسونجو الذى أهدر فرصة التسجيل بعد تلقيه عرضية من شيكابالا ولكن رأسيته جاءت غير متقنة ليقوم باتشيكو المدير الفنى للزمالك باستبداله والدفع بدلا منه بأحمد زيزو فى الدقيقة 58، ثم تعرض إمام عاشور لاعب وسط الزمالك للطرد فى الدقيقة 60 نتيجة تدخله القوى مع إسلام الفار لاعب نادى مصر.

وفى الدقيقة 74، دفع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، بطارق حامد بدلا من إسلام جابر فى محاولة لاستعادة وسط الملعب وتأمين دفاعات الفريق مع منح حرية أكبر لأوباما بالتحرك نحو الخط الأمامى بعد إعادته لخط الوسط عقب طرد إمام عاشور.

وفى الدقيقة 85، نجح البديل عبد الرحمن جندية من تسجيل هدف نادى مصر الأول بعد تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل يمين منطقة جزاء الزمالك تمكن جندية من ترويض الكرة بشكل جيد وأطلق تسديدة أرضية فى الزاوية اليمنى لمرمى جنش وفى الدقيقة 95، طالب لاعبو الزمالك بتسجيل ركلة جزاء وسط إصرار الحكم محمود عاشور على استمرار اللعب ثم نجح أسامة فيصل فى إنقاذ الزمالك فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف التعادل من تسديدة قوية.