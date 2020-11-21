شكرا لقرائتكم خبر عن العبدولي: تمنيت الإبقاء على يوفانوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة العبدولي مدير فريق الفجيرة أنه كان يتمنى استمرار الصربي إيفان يوفانوفيتش وقيادة المنتخب في التصفيات، وأضاف: «هذا رأيي لكن طالما هناك مدرب حالياً فعلينا دعمه ويجب ألا نحكم عليه من خلال التجارب الودية لأنها ليست مقياساً، ولا شك أن المدرب مازال بحاجة لوقت».

وأضاف: «دور المدرب والإدارة لا يتعدى 30% والدور الأكبر يقع على اللاعبين، وأتمنى من لاعبي المنتخب أن يجتهدوا لأن التعويل عليهم كبير».

ومضى: «النقد من أجل النقد دون الحديث عن حلول لن يفيد المنتخب، مشكلتنا أن المنتقدين كثر والكل يريد أن يظهر أنه الأفضل، اتركوا المدرب يعمل حالياً ولا تضغطوا عليه بالنقد واتركوه يعمل وحاسبوه في النهاية».

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