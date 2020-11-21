شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني: مليحة تأهل للنهائي بتكاتف اللاعبين ودعم الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أعرب بدر الزرعوني مدرب فريق كرة الصالات بنادي مليحة عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الإمارات على حساب البطائح حامل اللقب وبطل رباعية الموسم الماضي، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريق لحساب نصف النهائي الجمعة، وأوضح المدرب الوطني أن مليحة مقبل على مواجهة فريق كبير بقامة شباب الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها الاثنين المقبل، وهو ما يتطلب من الفريق بذل أقصى الجهود لمواصلة الانتصارات.

وأضاف الزرعوني: «ثقتي في اللاعبين كبيرة، وإذا كان البعض يعتبر فوزنا على البطائح مفاجأة، فنحن في نادي مليحة لا نراه مفاجأة، لأننا كنا الأفضل في الملعب وحققنا الفوز بجدارة، ومنذ أن عدت للفريق لم نخسر أي مباراة بالرغم من أنه كان في المركز الأخير والآن بلغ نهائي الكأس، ولكن بفضل ثقة ودعم الإدارة برئاسة محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة مليحة ومجهود اللاعبين وثقتهم بأنفسهم وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني بالإضافة إلى تكاتف أسرة الفريق على مستوى الإدارة التنفيذية والفنية واللاعبين».

وتابع: «منحتني الإدارة كل الثقة في دعم الفريق بلاعبين جدد، ونجحنا في التعاقد مع لاعبين شكلوا إضافة حقيقية للفريق مما أسهم في استعادة التوازن ففرض الفريق نفسه وحقق الانتصارات المتتالية، تسلمت الفريق في الجولة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد بعد خسائر بمجموع 17 هدفاً في ثلاث مباريات، لكننا تمكنا من تعديل الأوضاع وتأهلنا إلى نصف النهائي، وواجهنا حامل اللقب البطائح ووفقنا في تخطيه بنتيجة 4-1 والآن نتطلع لحصد اللقب وسنعمل بكل قوة من أجل ذلك».

ومن جانبه قال عبدالله كيدي إداري شباب الأهلي: «سعادتنا كبيرة ببلوغ النهائي على حساب فريق كبير مثل خورفكان، بنتيجة 3-1، وقدم شباب الأهلي مباريات قوية شهدت تألقاً جماعياً للاعبي الفريق، ونتمنى أن نوفق في مباراة النهائي أمام مليحة، وسنتعامل بكل احترام مع المنافس القوي الذي فاجأ الجميع بمستوياته ونتائجه، كما احترمنا أفضل فريق في الدولة حالياً وهو خورفكان الذي يضم كوكبة ممتازة من اللاعبين وسيكون له كلمة مسموعة في الدوري من خلال الأسماء التي يعتمد عليها الفريق». وأوضح كيدي أن الفريق سيفتقد إلى جهود عبدالله الخمري كابتن الفريق، لكنه أكد أن شباب الأهلي لا يتأثر بغياب أحد وسبق أن واجه مثل هذه الظروف في المباريات السابقة، وأكد أن شباب الأهلي بمن حضر.