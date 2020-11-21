شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يكسب «ديربي القاع» ويضاعف معاناة حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كسب الفجيرة معركة القاع وأنعش طموحاته في الصمود والبقاء، بالفوز الغالي الذي انتزعه من ضيفه حتا، بهدف وحيد حمل توقيع التونسي فراس بلعربي.

وبهذا الفوز الذي يعد الأول للفجيرة في الدوري استعاد «الذئاب» نغمة الفوز بعد خمس جولات عجاف، فضلاً عن التغلب على منافس مباشر والابتعاد خطوة عن صراع المؤخرة وزيادة الغلة إلى 4 نقاط.

وفي المقابل عمقت الخسارة الجديدة من معاناة الفريق الحتاوي الذي بدا عاجزاً عن إيقاف نزيف النقاط وتذوق طعم الفوز حتى الآن، قابعاً في المركز قبل الأخير بنقطة يتيمة على الرغم من أسلوب الاستحواذ والانتشار الجيد الذي يميز «الإعصار» منذ الموسم الماضي، في الوقت الذي تمت إقالة مدربه اليوناني كونتيس ، مع تعاقد إدارة حتا مع المدرب الصربي فلاديمير.

وطغى الطابع الحماسي والنفسي على المباراة أكثر من الجانب الفني؛ كونها «ديربي القاع»، وسيطر حتا على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن غابت عن الفريق الفاعلية الهجومية وظهر عاجزاً عن الوصول إلى الشباك الفجراوية، في ظل سوء اللمسة الأخيرة وافتقاد الفريق للمهاجم القناص، فيما كانت الأفضلية للفجيرة في الحصة الثانية، وأخذ زمام المبادرة عبر الضغط المتواصل على منافسه، وتنويع الهجمات من العمق والأطراف نتج عنها هدف المباراة الوحيد، وكانت المحصلة فوز مستحق ل«الذئاب» وكسب ثلاث نقاط مهمة في سباق البقاء.

من جهته، أكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة سعادته بالفوز الأول الذي طال انتظاره، وكسب ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة ستمنح فريقه مزيداً من الدعم والمعنويات، وتعد منعطفاً ونقلة نوعية ستكون لها ردات فعل إيجابية في المباريات القادمة، لافتاً إلى أن الضغوط الكبيرة على اللاعبين كان لها تأثيرها السلبي في الأداء في الشوط الأول الذي كانت الأفضلية فيه لحتا نسبياً قبل أن يُظهر الفريق ردة فعل قوية في الحصة الثانية ورغبته الجادة في الفوز، مشيراً إلى أن المواجهات المباشرة دائماً ما تتسم بالإثارة والتوتر، لكن الأمر الجيد يكمن في كيفية التغلب عليها.

وبسؤاله عن الأداء غير المقنع من جانب السويدي صامويل بوصفه المهاجم الصريح في الفريق مقارنة ببقية زملائه الأجانب، أشار جوران إلى أن اللاعب مازالت تنقصه بعض الجاهزية البدنية نظراً لالتحاقه متأخراً بصفوف الفجيرة، فضلاً عن الإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدراته الهجومية والتهديفية وسيفيد الفريق كثيراً في الاستحقاقات القادمة.

في الجانب الآخر أبدى اليوناني كريسترس كونتيس مدرب حتا، حزنه واستياءه من الخسارة الجديدة، وألقى باللائمة على التسرع وسوء التقدير واللمسة الأخيرة.

وأضاف: «دامت السيطرة المطلقة لحتا طوال 45 دقيقة الأولى، لكن للأسف لم يكن بمقدور الفريق ترجمة الفرص السهلة التي سنحت أمام المرمى إلى أهداف وقتل المباراة».

وحول مستقبله التدريبي مع حتا في ظل سوء النتائج ومقصلة المدربين، قال كونتيس: «السؤال يجب أن يوجه لإدارة النادي»، رافضاً التشكيك في قدراته التدريبية، وأشار أنه لا يوجد مدرب يضمن استمراريته في وظيفته.

فوز مستحق

من جهته، دافع التونسي فراس بلعربي صاحب هدف الفوز وأبرز نجوم المباراة، عن أحقية فريق الفجيرة في الفوز والنقاط الثلاث؛ لأن الذئاب كانوا الأخطر والأكثر وصولاً إلى مرمى الخصم، خاصة في الحصة الثانية.

وعن مواصلة مشوار التألق والأهداف الحاسمة، قال بلعربي إنها ترجمة لجهود زملائه في الملعب.