شكرا لقرائتكم خبر عن كلبـاء يحقـق فـوزه الأول فـي الزيـارة السادسة لاسـتاد الشـامخـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حصد اتحاد كلباء ثلاث نقاط مهمة من الفوز الأول في الزيارة السادسة إلى ملعب الشامخة؛ بعد أن حقق «النمور» الفوز على بني ياس بثنائية التشيلي جونيور.

وسجل كلباء فوزه الثاني على «السماوي» في تاريخ لقاءات الفريقين في فترة المحترفين؛ بعد أن سبق له الفوز عليه في الموسم (2010-2011)، وهو اننتظر حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ ليحقق فوزه الأول في الشامخة؛ بعد 6 زيارات سابقة.

كما حسن كلباء موقعه في الترتيب برصيد 9 نقاط، في حين بقي بني ياس عند 10 نقاط.

ونجح الأوروغوياني خورخي داسيلفا في تعطيل شفرة هجوم بني ياس، ورسم خطته على قطع الإمداد من الهجوم فغابت خطورة الثلاثي بيدرو وخيمنيز وسهيل النوبي، ولم يشعر بهم أحد في الشوط الأول.

وأثبت «نمور كلباء» الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة مع مرور المباريات أن الإدارة وفقت في استقطاب نوعية ممتازة من اللاعبين والمحترفين واستفاد الفريق كثيراً من اللاعبين المعارين وحتى أنه لم يتأثر بغياب الكونغولي ملابا هداف الفريق.

وكشف الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب «النمور» أنهم استطاعوا إغلاق المساحات؛ لإيقاف خطورة بني ياس الهجومية، وقال: قرأت المنافس جيداً قبل المباراة، كما أن تنفيذ اللاعبين للخطة بحذافيرها؛ ساعد الفريق للفوز.

وفي المقابل، توقف قطار بني ياس الذي كان يسير بسرعة كبيرة في بداية الموسم؛ بعد أن حقق الفريق بدايته الأفضل في مسيرته في المنافسة وقل حماس لاعبي الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة؛ حيث خرج «السماوي» بنقطة وحيدة بتعادل خارج الأرض مع عجمان.

من جانبه، اعترف الروماني دانييل ايسيلا مدرب بني ياس بأن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وقال داسيلفا: إنه لا يريد أن يختلق الأعذار؛ بسبب الهزيمة؛ لأنهم بالفعل كانوا يستحقونها، إلا أن لاعبي اتحاد كلباء كانوا يسقطون بشكل مبالغ فيه جداً في الشوط الثاني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه غير مقتنع بركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة على فريقه.

وبدوره، قال فواز عوانة قائدبني ياس: لم نقدم مستوى يشفع لنا بالخروج بنتيجة إيجابية، علينا أن نراجع حساباتنا الأسبوع المقبل سنواجه النصر وبمثل هذا الأداء لا أظن أن نجمع أي نقاط؛ ولكني أثق في صحوة الفريق من جديد. وأشار إلى أن «السماوي» كان متحمساً أكثر قبل التوقف ولكن ما حدث أمام كلباء هي مجرد ظروف مباراة كعادة أي فريق حينما يكون ليس يومه وعلينا أن نتعلم إن حدث ذلك معنا أن نخرج بالتعادل على الأقل.