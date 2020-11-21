في مباراة ماراثونية للـ «VAR».. الزمالك يفلت من كمين نادي مصر ويتأهل إلى نصف نهائي الكأس

تمكن الزمالك من التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بالفوز على نادي إف سي مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

تقدم نادي إف سي مصر عن طريق لاعبه عبد الرحمن جندية في الدقيقة 85، قبل أن يعادل النتيجة أسامه فيصل للزمالك في الدقيقة 96 وقبل نهاية المباراة بخمس ثوان.

وامتدت المباراة إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل هدف الفوز للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 116 ليقود فريقه إلى دور نصف النهائي من الطبولة.

وشهدت المباراة أكثر من حالة تحكيمية كان بطلها تقنية الفيديو "الفار"، حيث تم الرجوع إليها في العديد من المواقف.