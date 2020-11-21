موسيماني يوجه رسالة قوية للزمالك قبل «نهائي القرن»

وجه المدير الفني للنادي الأهلي رسالة لنادي الزملك، وذلك قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وعقب تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر على حساب أبو قير للأسمدة، نشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة مع جهازه المعاون في قلب ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث استعاد ذكريات تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك قبل 4 أعوام، حينما كان يقود فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلّق موسيماني على الصورة قائلاً: "23 أكتوبر 2016، صنع التاريخ في هذا الملعب، ستاد برج العرب بالإسكندرية، وعدنا مرة أخرى بعد ظهر اليوم".

ويستعد الأهلي، تحت قيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لملاقاة الزمالك مجدداً في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يسعى المدرب الجنوب أفريقي، للتتويج بالنجمة الثانية في تاريخه أمام نفس المنافس.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة أبوقير للأسمدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الثمانية من دور كأس مصر بملعب برج العرب.

وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان، في الدقيقتين 15، و24، فيما سجل هدف أبوقير للأسمدة، اللاعب الإيفواري كارفاله.