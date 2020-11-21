شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: نهائى إفريقيا بين الزمالك والأهلى حدث جلل والكسبان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، تعليقا على نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، إننا نشهد مناسبة لا تتكرر كثيرا، وهذا حدث رياضى جلل يحدث على أرض مصر.

وأضاف عمرو الجناينى فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكبر بطولتين فى أفريقيا شارك فيها 3 أندية مصرية وهذا إنجاز كبير.

وأكد عمور الجنايني، أن الكسبان فى نهائى أفريقيا هو مصر فى النهائية بكل الأحوال، ولا تعتبر نهاية الكون لمن يخسر مباراة نهائى أفريقيا".

وأكمل عمور الجنايني: "وزير الرياضة إطلاق مبادرة لا للتعصب بين جماهير النادى الأهلى والزمالك".