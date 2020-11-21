شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية في «التتش» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏

اجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادي بالجزيرة، ‏بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ‏نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول في معسكر ابتداء من غدٍ، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

هذا وقد سجل وليد سليمان هدفي الأهلي في شباك أبو قير للأسمدة في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏