الأهلي يُجري مسحة طبية في «التتش»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادي بالجزيرة، بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول في معسكر ابتداء من غدٍ، استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
هذا وقد سجل وليد سليمان هدفي الأهلي في شباك أبو قير للأسمدة في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.
وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
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