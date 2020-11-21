شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل ينقذ الزمالك بهدف التعادل أمام نادى مصر فى الدقيقة 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أسامة فيصل الهدف الأول للزمالك في مرمى نادى مصر في الدقيقة 86 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس مصر، لتصبح النتيجة 1/1، وينقذ المهاجم الشاب الفريق الأبيض من وداع البطولة مبكرا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور وأمامهما شيكابالا وأوباما وأوناجم، خط الهجوم: كاسونجو.

وتم استبعاد أبو جبل وزيزو وحامد والونش ومصطفي محمد من المشاركة في مباراة اليوم لاراحتهم قبل مباراة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجارى في نهائي دوري ابطال افريقيا، كما يغيب التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف، وحازم إمام، الذى غاب عن تدريبات الفريق فى الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تعافيه والتأكد من سلبية المسحة الطبية التى خضع لها، إلا أن الجهاز الفنى للأبيض، فضل إراحته وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

فيما بدأ فريق نادي مصر المباراة بتشكيل مكون من : وليد توفيق في حراسة المرمى، إسلام عبد الغنى وإسلام رمضان وشريف أشرف وعلى جمال لالا فى خط الدفاع، كريم بدير وحسنى زكى وإسلام الفار وأحمد عادل فى خط الوسط، عمر حبشى ورضا الويشى فى خط الهجوم.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر فريق طلائع الجيش في دور نصف نهائي الكأس في الأول من ديسمبر.