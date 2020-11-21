شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: قرارات لجنة الانضباط تطبق ولم أتدخل فى تأجيل أى مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم مهمتى كانت تكليف، وطلب منى أن أكون في هذا المنصب، ومتابعا "أنا زملكاوى ولا أحد يحاسبنى على ذلك، ويتم محاسبتى على الطاولة وأقسم بالله أنا ما جيت مع الأهلى ولا مع الزمالك" على حد تعبيره.

وأضاف خلال لقائه مع أحمد موسى: أخذتها كلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أول طريق الفساد هو المجاملة ولا أعرف أجامل أحدا، وأنا لآخر يوم في عمرى مش هعمل غير الأصول ومستعد لتحمل المسئولية في أي حاجة غلط أنا عملتها، وأنا لم آت للمجاملة وأتيت بأجندة معينة من الفيفا وهناك لجنة الانضباط يرأسها مستشار جليل وكل القرارات التي خرجت منها كنت أعرفها من الإعلام بعدها ولم أتدخل في أي قرار .

وتابع: هل يوجد أحد في المحكمة يقول للقاضى بلاش أبدا، الأمر كذلك بالنسبة لنا، فقط قرارات السوبر طلبت الانتظار حتى وصولى لإعلانها ولا أعرف مضمونها.

وواصل، قرارات لجنة الانضباط تطبق وهناك أموال تخصم والحساب في اتحاد الكرة يتم تطبيقه مرتين في السنة أثناء القيد ومن لا يدفع لا يقيد وهذا القرار سار على جميع الدرجات، وحق لاتحاد الكرة، وطبقنا قرارات لجنة المسابقات ولجنة الانضباط.، ولا يوجد مجال للتعنت مع أحد ولا أحد صديقى ولا أحد عدوى.

وأكد، الجناينى، أنه لو طلب مراقب مباراة الأهلى والزمالك في العام الماضى تأجيلها بسبب الأمطار كنت سأوافق، وأشهد أمام الله أنه لم يتم تأجيل أي مباريات إلا بقرارات أمنية أو قرار اتحاد الكرة أو لظروف مناخية ولا أقبل تأجيل أي مباراة بناء على طلب أي نادى، وتم التمديد لى لمدة 4 أشهر وعملنا دعوة لجمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة وهذا النظام هيعمل طفرة فى كرة القدم.