شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للمصرى البورسعيدى واعتماد الميزانية بحضور 3121 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمصرى البورسعيدى لعام 2019 / 2020 والذى عقد صباح اليوم بمقر النادى ببورسعيد وتم اعتماد الميزانية العامة بحضور 3121 عضو ، وافق عليها 2829 ، بينما لم يوافق عليها 277 عضو بنسبة فاقت الـ90% .

وقد قررت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة المصرى في استكمال بنود جدول الأعمال طبقا لأحكام لائحة النادى .

من ناحية أخرى أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن الإدارة حددت ملعب النادى المصرى بورسعيد لخوض الفريق الكروى مبارياته عليه فى الموسم المقبل وأن يكون ستاد الإسماعيلية البديل له خاصة وأن الفريق عانى كثيرا فى الأعوام الماضية من لعب المباريات باستاد السويس أو برج العرب .

وأضاف حلبية أن مجلس إدارة المصرى أرسلت فاكسا رسميا لمسئولى اتحاد الكرة تخبرهم بذلك قبل وقت كافى من بداية الدورى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إدارة النادى البورسعيدى عصر اليوم بأحد فنادق القاهرة لتقديم الصفقات الجديدة للفريق .

وأعلن مجلس إدارة المصرى البورسعيدى عن صفقاته التى أبرمها حتى الآن فى الميركاتو الصيفى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة بورسعيد. حضر المؤتمر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى وعدد من قدامى اللاعبين على رأسهم إبراهيم المصرى وسمير التفاهنى وحسام غويبة وعبود الخضرى، بالإضافة إلى الصفقات السبعة وهم أحمد شديد قناوي القادم من الإنتاج الحربى ، وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان و علاء عطا و عصام ثروت ، وثنائى الزمالك أحمد رفعت ، محمد عنتر ، وأحمد دعدور القادم من بيراميدز .