شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة والحمد لله كنت أسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم، إنه سيتم عمل رابطة للدورى الممتاز ورابطة للدرجة الثانية، وستكون الذمة المالية لهم بعيدة عن اتحاد الكرة، وسيكون دورها إدارة الدورى وكل الكرة في العالم تعمل بهذا الشكل وتكون تابعة لهم لجنة المسابقات ودورهم الأساسى أنهم يأتون بحقوق الأندية، ومؤكدا أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى، أن جزء من دور هذه الرابطة توفير الدعم للدرجة الثانية أما اتحاد الكرة فستكون له مهمات مختلفة من حكام والمنتخبات، وكأس مصر مسابقة تابعة لاتحاد الكرة، والرابطة ستكون المسئولة بشكل كبير عن الدورى المصرى.

وتابع: كل حاجة صعبة حصلت في هذا العام ولكن الحمد لله الواحد كان أسد، ومؤكدا أنه تم عمل لجنة لفض المنازعات جديدة لفض المنازعات بين الأندية واللاعبين، ومطلوب منا تعديل النظام الأساسى وأدعوا للانتخابات.

وأشار إلى أن القانون يقول إن الانتخابات تقام في جمعية عمومية بعد 4 أشهر من نهاية السنة المالية، والفيفا طلبت عقد جمعية عمومية يوم 29 و30 نوفمبر لإجراء الانتخابات، ومن الوارد بعد اعتماد اللائحة مغادرة منصبى أو استمرار عمل اللجنة الخماسية حتى العام المقبل، وحتى آخر دقيقة سأطبق اللوائح وأنا اعتبرتها سنة جيش وخدمة وطنية وعمرى ما هتهز، وأرضى ضميرى وربى وخادم بلدى، وكنت محظوظا لاختيارى وكنا متفاهمين من أول دقيقة والنجاح كان للكل وأنا لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة.