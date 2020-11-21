شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: نمتلك الضبطية القضائية والتفتيش سيكون بشكل دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن التفتيش على الأندية والاتحادات الرياضية أمر ليس بجديد على الوزارة، لافتًا إلى إن الأمر الجديد إنه تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء التفتيش بشكل قانونى.

أضاف أشرف صبحى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" إن الأمر الجديد أيضًا إن الضبطية القضائية أصبحت من أختصاص وزارة الشباب والرياضة، قائلاً: "التفتيش أمر مش جديد، لكن الجديد إننا عملنا لجنة بالاشتراك مع الجهاز المركزى للمحاسبات، والضبطية القضائية أصبحت من اختصاص وزارة الرياضة وهذا أمر جديد علينا، والجديد إن هذا الامر سيستمر، وهيكون التفتيش بشكل دورى".

أضاف وزير الرياضة: "دورنا التأكيد على العادات السلوكية، وده دورنا وده هنقوم بيه بشكل مكثف لأن الرياضة بتشهد دفعة كبيرة في الفترة المقبلة، والهدف الأسمى من الرياضة لازم يكون واضح للجميع".

وكان أشرف صبحى أكد إن حتى الوقت الحالى لا يوجد قرار بحضور الجماهير مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى، موضحًا إن الجزء الخاص بحضور الجماهير أمر يخص الاتحاد الأفريقى "الكاف" مع الاتحاد المصرى، مع مراعاة الظروف، وحتى الأن لايوجد قرار بحضور الجماهير.

أضاف أشرف صبحى: "إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم مصر، جزء الجماهير يخص الاتحاد الأفريقي والمصرى، وحتى الأن لا حضور للجماهير، الأهلي والزمالك يمثلون القاعدة الجماهيرة الكبيرة، وإن شاء الله يبقى يوم رياضى يليق بالرياضة المصرية، ورسالتنا للجماهير إن مصر أولاً".

وعن إمكانية تأجيل المباراة لأى ظرف، أكد وزير الشباب والرياضة إنه لا يوجد أى إشعار لتأجيل المباراة، أو أى حدث رياضى فى الفترة المقبلة.