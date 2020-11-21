شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع "حارس مرمى" سموحة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة القناة مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى سموحه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء العام المقبل، ويقود القناة فنيا تامر مصطفى نجم المقاولون الأسبق ، ويحاول اعداد فريق قوى في ظل المنافسة القوية المتوقعة في الموسم المقبل بين أكثر من فريق .

من ناحية أخرى حددت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، موعد نهاية دورى القسم الثانى للموسم الجديد، وقررت اللجنة إنهاء المسابقة يوم 5 يوليو المقبل، بعدما تحدد يوم 25 نوفمبر الجارى موعدا لانطلاق البطولة، كما قررت اللجنة توقف المسابقة خلال شهر رمضان الكريم نظرا لأن مباريات القسم الثانى تقام فى فترة النهار ومن الصعب إقامتها فى هذا التوقيت أثناء الصيام فى رمضان.

من ناحية أخرى، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويوجه اتحاد الكرة الدعوة بداية من اليوم إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة.