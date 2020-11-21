موسيماني يستعيد الذكريات السعيد في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سعادته بالعودة إلى ستاد برج العرب من جديد بعد 4 سنوات من "صناعة التاريخ" عليه على حد تعبيره.

وقال موسيماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في 23 أكتوبر 2016، تمكنت من صناعة التاريخ على ستاد برج العرب، والآن عدت من جديد إليه في هذا المساء."

واستطاع موسيماني أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا لعام 2016 على حساب الزمالك.

وتابع المدرب الجنوب إفريقي: "هذا الملعب دائمًا ما كان صعبًا بالنسبة لنا.. شكرًا للمدرب كافين جونسون الذي استمع لقصصنا بوجه مبتسم وعيون باسمة."

ولعب الأهلي أمام أبو قير للأسمدة مباراة ربع نهائي كأس مصر، واستطاع أن يفوز بنتيجة 2-1، قبل مواجهة الزمالك الجمعة المقبلة في نهائي البطولة.