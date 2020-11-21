بعد قرار المعسكر.. خطوة جديدة من الأهلي قبل قمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على الفريق حتى مباراة الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تخطى فريق أبو قير للأسمدة مساء اليوم بعد الفوز بنتيجة (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ويأتي قرار الأهلي من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك في لقاء يسعى من خلاله الفريق الأحمر للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.

قرار الأهلي قبل مباراة الزمالك ليس الأول حيث كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق كشف أمس الجمعة عن إقامة معسكر للفريق بداية من غدٍ الأحد.

جدير بالذكر أن الأهلي وصل للمباراة النهائية بالبطولة القارية عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.