وليد سليمان يتعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأوضح طبيب الأهلي، أن سليمان سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته.

وأشار إلى أن حالة لاعب الأهلي مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد.

وشارك سليمان في تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.