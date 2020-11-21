الزمالك يحول تأخره لفوز مثير على نادي مصر ويتأهل لنصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق الزمالك تأخره لفوز بهدفين لهدف على حساب نادي مصر، في لقاء اقيم مساء اليوم السبت، بربع نهائي كأس مصر.

وتقدم فريق نادي مصر بالهدف الأول في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب عبد الرحمن جمال.

وتمكن أسامة فيصل من إدراك التعادل لفريق الزمالك مع حلول الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو هدف الفوز للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الثاني.

وبتلك النتيجة تأهل فريق الزمالك ليواجه نظيره طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد عيد.

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، يوسف أوباما، شيكابالا.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو, مصطفى محمد.

تفاصيل المباراة

وفي الدقيقة 8 سجل المهاجم كاسونجو هدفا للزمالك بعد تمريرة خلف المدافعين، ليقوم حكم اللقاء بإلغاء الهدف وبعد الرجوع لتقنية الفيديو تأكد القرار.

وأعلن فريق نادي مصر عن وجوده في الدقيقة 23 بعد تسديدة من اللاعب أحمد عادل، لكن تصويبته مرت بسلام على مرمى الحارس محمود جنش.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب محمود علاء في الدقيقة 31 بعد تدخل قوي ضد رضا الويشي.

وحاول محمود عبد الرازاق شيكابالا استخدام مهارته لفك تكتل دفاع نادي مصر، ليحاول المرور في الدقيقة 35 من أمام حدود منطقة الجزاء قبل أن ينهي محاولته بتسديدة جاءت أعلى العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني عاد الزمالك ليحكم سيطرته على مجريات اللعب فمع حلول الدقيقة 55 أرسل شيكابالا تمريرة عرضية لتصل لرأس المهاجم كاسونجو الذي حولها برأسه لتصطدم بلاعب ناد مصر وتخرج لركلة ركنية.

وقرر مدرب الزمالك باتشيكو الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58 بدلا من اللاعب كاسونجو.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 61 بعد تدخل قوي ضد لاعب نادي مصر.

وسدد أحمد عيد كرة تجاه مرمى نادي مصر في الدقيقة 69 لكن الكرة خرجت أعلى العارضة وسط تأمين من الحارس.

ومع حلول الدقيقة 75، قرر المدرب باتشيكو اخراج اسلام جابر من ارض الملعب ليحل طارق حامد بدلا منه.

وسجل عبد الرحمن جمال الهدف الأول لفريق نادي مصر في الدقيقة 85.

وتمكن اللاعب البديل أسامة فيصل من إدراك التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية وقت المباراة الأصلي، ليلجأ الفريقين للأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 9 من زمن الشوط الإضافي الأول لغى حكم المباراة ركلة جزاء كان قد احتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليكتفي باحتساب ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك في الشوط الإضافي الثاني ليتكفل بتنفيذها أحمد سيد زيزو، حيث سجلها على يمين الحارس.