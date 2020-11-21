محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي: تعرض الجناح المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك للإصابة خلال عمليات الاحماء قبل لقاء نادي مصر والذي سيقام على ملعب "السويس" ضمن دور الثمانية من بطولة كأس مصر. وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن أوناجم تعرض للإصابة حيث قرر البرتغالي جيمي باتشيكو الاستعانة بخدمات مصطفى محمد. وكان باتشيكو قرر الدفع بأوناجم أساسيًا في لقاء نادي مصر قبل أن يتعرض المغربي للإصابة. ولم يتحدد موقف أوناجم حتى الآن بعد إصابته في ظل استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة في صفوف الزمالك قبل لقاء نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.