تشكيل الزمالك.. شيكابالا أساسيًا.. ومصطفى محمد يقود الهجوم في مواجهة نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة نادي مصر في إطار مباريات دور ربع النهائي من كأس مصر.

وقرر باتشيكو الدفع بمحمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى مع تواجد محمد عواد كبديل، واستبعاد محمد أبو جبل من قائمة المواجهة

ويتواجد إمام عاشور وإسلام جابر في الوسط الدفاع مع بقاء طارق حامد بين البدلاء، بينما يظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم كجناحين.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد عيد.

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، يوسف أوباما، شيكابالا.

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو, مصطفى محمد.

البدلاء: محمد عواد، حاتم محمد، محمد حسام بيسو، سيف جعفر، كريم بامبو، محمد عبد السلام، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل.